© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sara Gama, difensore e capitano della Juventus Women e della Nazionale femminile, intervistata dal settimanale D de La Repubblica ha parlato del suo cammino nel calcio femminile e di come stanno cambiando le cose: "Gli stereotipi? Io avevo una corazza abbastanza forte, i miei mi hanno sempre lasciato fare quello che desideravo. Bisognerebbe chiedere però alle tante ragazze che purtroppo hanno mollato strada facendo. Di certo se giocavi a calcio non era per far carriera, io stessa i primi soldi li ho visti arrivando in Serie A. - continua Gama - Oggi? Ogni giorno è una novità. A fine marzo abbiamo visto 40mila spettatori all’Allianz Stadium di Torino, un record per il calcio femminile, poi ci sono le dirette Sky che trasmetterà in diretta anche tutto il Mondiale e varie campagne da parte delle aziende sportive per incoraggiare le ragazze a fare sport e non mollare mai. Fino a ieri non sarei mai stata qui a fare un’intervista o un servizio di copertina".