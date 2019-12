© foto di www.imagephotoagency.it

"È anche attraverso questi premi che riconosciamo un percorso di crescita tangibile". Sara Gama, capitano della Juventus e dell'Italia, intervistata da Sky a margine del Gran Galà del Calcio, ha commentato la nuova attenzione nei confronti del calcio femminile: "Il bello è che ora le persone pensano a cosa fare per noi, è qualcosa di nuovo. Negli ultimi 2-3 anni le cose sono cambiate, è tutto molto bello".

Dalla top 11 manca un nome: un saluto a Cristiana Girelli?

"Forse hanno detto di non votarla (ride, ndr). Non lo dico perché gioca per me alla Juventus, la conosco da 15 anni e credo che le ultime due stagioni siano state straordinarie. Meritava di essere qui, in top 11 ci vanno undici persone".