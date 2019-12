© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Juventus Women e dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato nel corso del convegno “L’importante è pareggiare” del cammino per aver accesso al professionismo da parte delle donne-atlete: “Oggi in Italia c'è una discriminazione di genere che non permette a nessuna atleta di essere professionista. In Francia alcune società offrono contratti professionisti e altri da amatori, mentre in Italia questa scelta non è possibile. La gente non sa che noi siamo dilettanti e non si può continuare così anche se non vogliamo affossare il sistema proprio adesso che iniziamo a divertirci. - continua Gama – Io ho 30 anni e non ho contributi se non quelli che mi sono stati versati quando giocavo in Francia e non ho tutele assicurative. Tutto deve essere sostenibile per il sistema e per questo bisogna sederci attorno a un tavolo per trovare una soluzione condivise”.