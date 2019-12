© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano di Juventus Women e Italia femminile Sara Gama attraverso il proprio profilo Instagram ha commentato l’approvazione da parte della Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento che apre al professionismo per le atlete di quattro sport, fra cui il calcio. Un primo passo importante, ma non quello definitivo: “Oggi è un ottimo principio per temi ancora più rilevanti. È passato durante l'esame della Legge di Bilancio l'emendamento a firma del Senatore Tommaso Nannicini per lo sgravio su contributi assistenziali e previdenziali per le società sportive femminili per le prossime tre stagioni.

Siamo professioniste oggi dopo questo? No. È l'inizio di una partita che va giocata con nuovi inserimenti e vinta? Sì. - continua Gama - È nelle Federazioni che si decide in merito allo status delle atlete e così sarà in FIGC, dove ne discuteremo assieme ai nostri club. Troviamo assieme la via migliore per un obiettivo che oggi è più vicino. Un ringraziamento alle diverse forze politiche che si sono unite per affrontare un tema trasversale come il nostro”.