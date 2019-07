© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Il difensore e capitano della Juventus Women e dell’Italia Sara Gama ha parlato dello sviluppo del calcio femminile durante la premiazione tenutasi a Trieste in cui ha ricevutoil sigillo trecentesco del Comune dal sindaco Roberto Dipiazza: “Non possiamo pensare che dopo un mese dalla fine del Mondiale i problemi siano risolti, vogliamo però che il percorso vada avanti affinché il calcio femminile diventi uno sport professionistico. In Italia al momento solo quattro discipline sono prof (calcio maschile, golf, ciclismo e basket maschile) e serve quindi un cambiamento complessivo del sistema sport. Per quanto riguarda il calcio femminile non è una questione legata agli stipendi, ma ai diritti come l'assicurazione e la maternità. - continua Gama parlando poi della prossima stagione – Vogliamo ripeterci sia in campionato sia in Coppa Italia e poi c’è la Supercoppa che ci manca. Champions? Con la formula a eliminazione diretta è più difficile, ma la affronteremo con serenità”.