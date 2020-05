Gama sulla ripartenza della Serie A femminile: "Servono risorse e un protocollo ad hoc"

Capitano Juve e Nazionale: "Ci aspettiamo stesse tutele uomini"

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, che venga redatto un protocollo ad hoc perché quello dei dilettanti per noi non va bene per riprendere. E poi attendiamo le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste quali siamo". Sara Gama elenca all'ANSA le richieste provenienti dal calcio femminile in funzione dell'auspicata ripresa della Seria A, sospesa a causa dell'emergenza coronavirus quando mancano sei giornate alla fine del campionato. (ANSA).