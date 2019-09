© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Si è da poco concluso il primo tempo di Georgia-Italia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2021. Azzurre in vantaggio grazie alla rete di Cristiana Girelli, che dopo aver sbagliato il calcio di rigore, ha ribadito in rete dopo la ribattuta del portiere della Georgia.