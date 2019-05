La centrocampista della Roma femminile e della nazionale giamaicana (prossima avversaria dell’Italia in Francia) Trudi Carter ha parlato al canale youtube della società giallorossa facendo un bilancio della sua stagione e guardando alla coppa del Mondo: “Quando ho saputo che sarei andata alla Roma, la scorsa estate dopo un provino a Orlando, ero entusiasta. Non riuscivo a credere che avrei giocato in Italia con una maglia importante come quella giallorossa. All’inizio l’ambientamento è stato un po' difficile perché sono venuta qui da sola e non conoscevo nessuna. - conclude Carter parlando di Francia 2019 come riporta Vocegiallorossa.it - Affronteremo squadre con un ranking molto superiore al nostro. Non siamo tra le favorite, ma va bene così. Non dovremo farci prendere dal nervosismo, ma giocare come sappiamo".