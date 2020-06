Giapppone, dal 2021 nasce la WE League. 1° campionato pro femminile del paese

La Japan Football Association ha annunciato che dal 2021 nascerà il primo campionato professionistico femminile: la Women Empowerment League (WE League) che avrà inizialmente dalle sei alle dieci squadre iscritte che si sfideranno per il titolo. Nei primi anni non ci saranno retrocessioni, ma solo delle promozioni dalla Nadeshiko League, l'attuale massimo campionato giapponese nato ormai 30 anni fa.

Un modo per migliorare il livello del calcio giapponese e non solo come spiegato da Tashima Kohzo, numero uno della JFA: “Lo scopo del lancio della nuova lega non è solo lo sviluppo del calcio femminile in Giappone. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire una società sostenibile attraverso la promozione della partecipazione sociale delle donne e il miglioramento delle diversità e delle scelte. - continua Kohzo – Lavoreremo per l'emancipazione femminile e per permettere che il sogno di molte ragazze di diventare una calciatrice professionista diventi una realtà”.