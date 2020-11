Girelli-Caruso, il motore (e i gol) di una Juventus Women inarrestabile

La Juventus Women anche in questa stagione appare inarrestabile nonostante una partenza non brillantissima dal punto di vista delle prestazioni. Con quella di San Gimignano nell’ultimo turno infatti le bianconere hanno colto l’ottava vittoria in altrettante gare di campionato continuando così a mantenere un ritmo che finora solo Milan e Sassuolo, seppur entrambe sconfitte nello scontro diretto, stanno riuscendo a reggere.

Fra i segreti della squadra di Guarino c’è senza dubbio il duo formato da Cristiana Girelli, otto reti finora e solo una gara a secco, e Arianna Caruso, cinque reti per lei. Se la prima non è certo una novità essendo una delle attaccanti più forti del panorama italiano e internazionale (come testimonia l’inserimento nelle 25 migliori calciatrici al mondo), la seconda sta trovando un’incredibile continuità di rendimento tanto da costringere spesso alla panchina una giocatrice del calibro di Aurora Galli. Le due calciatrici in ben quattro occasioni su otto sono andate entrambe a segno nella stessa gara: Hellas Verona, San Marino Academy, Pink Bari e Florentia) e in ben tre di queste gare i loro gol sono valsi la vittoria (due 2-0 e un 2-1) senza l’aiuto di altre compagne a segno. Un altro dato che sottolinea l’importanza delle due calciatrici in questo campionato è che il nome di una delle due figura sempre nei tabellini delle otto gare fin qui giocate, segno che la Juventus e Guarino non possono fare a meno del loro apporto, almeno finora.