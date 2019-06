Girelli-Galli trascinano l'Italia: Giamaica battuta e ottavi conquistati

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia vince anche alla seconda uscita del Mondiale e vola agli ottavi di finale raggiungendo quello che era l'obiettivo alla vigilia della partenza per la Francia. Gara mai in discussione con Cristiana Girelli e la subentrata Aurora Yaya Galli grandi protagoniste. Le azzurre dimostrano di avere grande carattere e compattezza e ora sognano in grande in vista della sfida contro il Brasile. Agli ottavi ci siamo, resta da capire in che posizione ci piazzeremo nel girone e chi incontreremo nel prossimo turno.

LE FORMAZIONI - Le caraibiche cambiano rispetto alla gara d’esordio affidandosi al 4-4-2 con Campbell che sostituisce Bond-Flasza sull’out destro di difesa. A centrocampo Adamolekun e Asher sono le esterne con Solaun e Chantelle Swaby in mezzo al campo. Davanti Grey affianca la stellina Shaw. Tutto confermato nell’Italia che potrebbe schierarsi anche con un 4-4-2 asimmetrico. Fra i pali confermata Giuliani, mentre in difesa gioca dal primo minuto Bartoli sulla sinistra con Guagni a destra. In mezzo al campo sale Bergamaschi, che prende il posto di Galli, con Giugliano e Cernoia confermate. Davanti Bonansea trequartista (ma potrebbe agire anche larga a sinistra con Bergamaschi a destra) alle spalle di Girelli e Sabatino, preferita a Mauro.

RITMI ALTI E GIRELLI-GOL - Ritmi subito alti in avvio con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza tatticismi. Il primo pericolo è portato dalle giamaicane con Grey che scappa a Linari e mette un pallone insidioso in mezzo che Gama allontana anticipando Shaw. La prima conclusione vera invece è di marca italiana con Bonansea al 5° che ci prova dalla distanza: Schneider è attenta e blocca in due tempi. Al 10° arriva l’azione che sblocca la gara: Bonansea entra in area e viene toccata da Swaby, l’arbitro prima lascia proseguire, ma viene richiamata dall’arbitro preposto al VAR. Dopo aver rivisto l’azione Keighley torna sui suoi passi e assegna il rigore. Dal dischetto va Girelli che però si fa ipnotizzare da Schneider che devia in corner il tiro. Il portiere giamaicano però si muove in anticipo e per questo il tiro va ripetuto: alla seconda trasformazione Girelli cambia lato, spiazza Schneider e porta avanti le azzurre.

ANCORA GIRELLI A SEGNO - La Giamaica prova a reagire affidandosi alla corsa e alla forza del centravanti Shaw che svaria su tutto il fronte d’attacco cercando di aprire varchi per le compagne. L’Italia rischia però pochissimo con Giuliani impegnata solo in alcune uscite basse. Al 25° però arriva il raddoppio azzurro ancora con una rete di Girelli brava a deviare di coscia un cross dalla destra di Giugliano. Poco dopo le azzurre vanno a un passo dal tris: su corner di Cernoia ci prova prima Bergamaschi, parata di Schneider, e poi Sabatino, palla sulla traversa. Sul rovesciamento di fronte arriva anche il primo pericolo per la porta azzurra con Gama brava ad anticipare sul secondo palo Shaw dopo un cross di Adamolekun che aveva superato Giuliani.

ANCORA GIRELLI - Pronti via nella ripresa e l’Italia chiude virtualmente la gara andando a segno per la terza volta. Bergamaschi lavora un pallone sulla fascia e serve indietro Giugliano che crossa di prima intenzione verso la numero 10 che di testa anticipa Schneider, non impeccabile in uscita, e mette in fondo al sacco. Il pericolo più grosso per l’Italia arriva poco prima dell’ora di gioco con Giuliani che si addormenta col pallone fra i piedi e se lo fa portar via da Shaw. La Giamaica però non riesce ad approfittarne non trovando lo spazio per calciare a rete anche grazie a una buona chiusura della nostra numero uno che si fa così perdonere. L’azione si conclude con un calcio in faccia, involontario, di Shaw su Gama.

POKERISSIMO AZZURRO - La Giamaica ci prova e crea qualche grattacapo all’Italia, che si salva grazie a una combinazione Giuliani-traversa. Ma le azzurre appena alzano il ritmo fanno male alle avversarie. Boattin va via sulla sinistra e serve Galli al limite dell’area: la centrocampista controlla e calcia di potenza mettendo alle spalle di Schneider che nulla può. Azione creata e conclusa dalle due neo entrate. All’82° è ancora Galli, una poco abituata a segnare, a calare il pokerissimo azzurro con un perfetto inserimento su lancio rasoterra di Giuliano, saltare Schneider in uscita e depositare in fondo al sacco. La gara regala ancora qualche sussulto con le azzurre che cercano il sesto gol e la Giamaica che fino all'ultimo prova a battere Giuliani per il gol della bandiera senza però trovarlo.

Il Tabellino:

Giamaica (4-4-2): Schneider 5,5; Campbell 5,5, Plummer 5, A. Swaby 5, Blackwood 6; Adamolekun 5,5 (dal 76° Silver 5), Solaun 5,5, C. Swaby 5,5 (dal 45° Sweatman 5), Asher 5; Shaw 5,5, Grey 5 (dal 65° Brown 5). A disposizione: Jamieson, McClure, Bond-Flasza, Matthews, Cameron Hudson-Marks, Patterson, Shim, Carter. Allenatore: Menzies.

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni (dal 57° Boattin), Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi (dal 65° Galli), Giugliano, Cernoia; Bonansea; Girelli (dal 72° Giacinti), Sabatino. . A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Fusetti, Tucceri, Rosucci, Parisi, Serturini, Mauro, Tarenzi. Allenatore: Bertolini

Arbitro: Anna-Marie Keighley (NZL)

Marcatrici: 12°, 25°, 45° Girelli, 71°, 82° Galli

Ammonite: 12° Schneider, 59° Shaw

Espulse: