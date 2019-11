© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata nel corso della trasmissione di Rai1 “Vieni da ma” la calciatrice dell’Inter Eleonora Goldoni ha parlato dell’amore per i colori nerazzurri e per il calcio: “Mi sono avvicinata al calcio a 5 anni grazie a mio padre, mi ricordo che mi portò al Meazza per vedere Inter-Reggina e mi innamorai di Oba Oba Martins e del suo modo di esultare. Ci ho provato anche io, ma non è andata bene. - continua Goldoni – Stereotipi? Sono sempre stati tanti, fin da piccola. Mia madre per prima voleva che facessi altro, ma l’amore per questo sport non lo provavo con nessun altro”.