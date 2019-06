Gravina: "Rispetto e senso di responsabilità verso l'Italia femminile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato l'uscita della Nazionale femminile dal Mondiale francese, attraverso i microfoni di SkySport: "Abbiamo un grande senso di responsabilità nei confronti di queste ragazze che hanno scritto una pagina straordinaria della storia del nostro movimento. E' un traguardo sotto gli occhi di tutti, che riguarderemo per sempre. Per tutto quello che hanno fatto dobbiamo a queste ragazze e a tutti colori che hanno lavorato in questa avventura grande rispetto. Il calcio non fa differenza di genere e per questo ci comporteremo con coerenza sia col calcio maschile che con quello femminile".