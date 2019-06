Gravina: "Status delle calciatrici non prescindano da sostenibilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del Consiglio Federale odierno il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche dell’ipotesi di introduzione del professionismo nel calcio femminile chiedendo calma e tempo: “Il rischio è che si possa essere abbagliati da un momento di esaltazione. Mi preoccupa di più che ciò possa essere un fenomeno di moda che si esaurisce con una competizione sportiva. - spiega Gravina come riporta il sito della FIGC riferendosi al boom dei Mondiali - Noi siamo invece per progettare il futuro e darci una prospettiva dove tutele e status non prescindano dalla sostenibilità. Non a caso abbiamo lavorato ad un emendamento all'ordine del giorno del governo dove sono proposti sgravi fiscali sia per i calciatori della Lega Pro, sia per il calcio femminile, ma limitatamente alla Serie A, oltre a una maggiore tutela previdenziale e un sistema pensionistico per le calciatrici. Tutto questo per rispondere anche alle esigenze della società, perché un conseguente aumento del carico fiscale potrebbe incidere pesantemente e indurre a rinunce”.