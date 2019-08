© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore e capitano della Fiorentina Women’s Alia Guagni ha parlato dal ritiro della nazionale ai microfoni del Tgr Toscana soffermandosi su Italia e Serie A: “Inizia un nuovo percorso con la maglia della Nazionale e sarà fondamentale partire con il piede giusto in queste due gare. In tanti ormai ci seguono dopo il Mondiale e non vogliamo deluderli. - continua Guagni come riporta Firenzeviola.it – Sono rimasta alla Fiorentina con convinzione, ho scelto con il cuore, ma anche guardando al futuro perché la nuova proprietà mi ha fatto sentire importante e ha fatto capire quanto tiene a noi. Lo ha dimostrato sia con la telefonata di Commisso dopo la mia firma, sia con la presenza di Barone agli allenamenti. Ribery? Un colpo incredibile, sono molto felice che sia venuto alla Fiorentina un campione come lui. Mercato non finito? Segnale che la proprietà ci crede e sta cercando di fare una squadra importante. A Firenze è tornato tanto entusiasmo".