Guarino: "Peccato per il gol subito a fine primo tempo. Ci vuole coraggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rita Guardino, allenatore della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa contro il Barcellona per 2-0: "Con più coraggio si potevano creare difficoltà alle avversarie. Contro le vice-campionesse d'Europa, che fanno un buon palleggio, forse dovevamo essere più aggressive, cercando di recuperare palla in avanti".

C'è stato un passo avanti sul piano della mentalità?

"Sicuramente, certe partite si possono affrontare solo con questa voglia, senza timore e giocando alla pari, a viso aperto".

C'è stata invece differenza sul piano fisico

"Quando l'ha palla ce l'ha l'avversario si fa più fatica, il gap è anche questo, se riusciamo a mantenere il possesso si spendono meno energie. Dispiace per il primo gol, andare al riposo in parità ci avrebbe dato una marcia in più".