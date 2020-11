Guarino sui FIFA The Best Awards: "Grazie alla Juve e a tutte le mie calciatrici"

Unica rappresentante del nostro paese ai Fifa Best l'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha commentato la sua nomina fra i migliori tecnici del calcio femminile: "Sono orgogliosa e onorata di essere in lizza per il premio di miglior allenatore femminile della Fifa. Grazie alla Fifa per questa nomination, grazie al mio club, la Juventus, grazie al mio staff e ai miei fan e soprattutto grazie a ogni mia singola giocatrice. Sono la chiave del successo di ogni allenatore".