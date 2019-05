© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Sky Sport Rita Guarino, allenatrice della Juventus femminile fresca vincitrice del "Premio Bulgarelli" come migliore allenatrice di calcio femminile, ha parlato del prossimo Mondiale di calcio che vedrà l’Italia presente dopo 20 anni d’assenza: “Il Mondiale sarà un’altra occasione importante per continuare la crescita del movimento e appassionare la gente. - continua Guarino analizzando il girone delle azzurre – L’Australia è una squadra matura e in crescita, il Brasile una ben collaudata, con buone individualità, ma in fase calante rispetto al passato. La Giamaica invece è all’esordio e punterà sull’entusiasmo, un po' come noi che torniamo dopo 20 anni. Speriamo che la sorpresa sia l’Italia che dovrà sfruttare la motivazione di tornare in un palcoscenico così prestigioso, una cosa che non capita tutti i giorni, e giocare senza troppe pressioni per fare buone cose”.