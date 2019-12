Guidotti: "Hellas felice di essere nel calcio femminile. Obiettivo salvezza"

Il presidente onorario dell’Hellas Verona Women Sergio Guidotti ha parlato ai micfroni del club scaligero nella consueta rubitra A tu per tu del proprio ruolo e della crescita del movimento calcistico femminile in Italia: “Questo è un ruolo che mi intriga molto perché, fino a poco più di un anno fa, non avevo mai visto una partita di calcio femminile. Devo dire che la squadra, dove si è potuto, si è rafforzata rispetto alla scorsa stagione, nell’ambito di un campionato in cui l’asticella si è alzata ulteriormente. Il nostro obiettivo è quello di poterci salvare e credo che la squadra possa farcela”

Come giudica la crescita del calcio femminile?

“Il movimento ha avuto un impulso straordinario, ma non sono certo io a scoprirlo, dopo il raggiungimento dei quarti di finale della Nazionale Italiana ai recenti Mondiali. Già lo scorso campionato Sky trasmetteva alcune partite con buoni dati di audience, sicuramente l’ingresso dei grandi club ha portato a una vetrina ancora più importante in cui, con piacere, siamo anche noi”.

Lei è una figura in gradi di trasmettere esperienza alle calciatrici?

“Qui c’è qualche spia (scherza, ndr). In realtà mi morsico molto la lingua, perché io ho un passato anche da allenatore con l’ambizione anche di capire qualcosa, ma ora sono passato in un’altra veste da dirigente e quindi bisogna sempre bilanciare. C’è chi è addetto a parlare alle ragazze e chi può dare qualche suggerimento e qualche consiglio che spero siano graditi”.