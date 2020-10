Harder è la miglior attaccante della Champions Femminile: battute Cascarino e Miedema

Niente premi per il Lione invece per quanto riguarda l’attaccante migliore dell’ultima Champions League. A vincere il premio è infatti Pernille Harder del Wolfsburg, passata in estate al Chelsea per una cifra record, che ha battuto la lionese Delphine Cascarino e Vivianne Miedema dell’Arsenal.