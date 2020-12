Hellas, Bragonzi: "Golden Girl? Gioia e incredulità. Non pensavo di segnare 5 reti in 10 gare"

L'attaccante dell'Hellas Verona Women Asia Bragonzi, fresca di vittoria del prestigioso Golden Girl assegnato da Tuttosport, ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù del premio e della sua esperienza in Veneto: "Bellissimo sentire Golden Girl, ho provato una grande gioia e anche un po' di incredulità, ci ho messo qualche giorno a capire che era veramente per me. La prima persona a cui l'ho detto è stata mamma. La prima doppietta? Fisicamente non ero al 100%, ma quella era La Partita. L'esultanza dopo il primo gol è stata super, io stavo correndo da Zia Gritti, ma Lola, che è così, mi è arrivata addosso. 5 gol nelle prime 10 partite? Non me l'aspettavo, ma io in campo do sempre tutto e quello che viene viene. Non è male come rullino di marcia, visto che anche saltato due partite causa Covid. Mister Pachera? Lui mi sta dando più consapevolezza delle mie potenzialità e mi fa giocare tanto. Chi fra le mie compagne è un modello? Prima della partita di Napoli ho riportato una frase del Capitano Giorgia Motta che è una bravissima persona, mi affido a lei ma anche a Caterina Ambrosi, a cui mi sono subito legata. Cosa ci aspetta nella seconda parte di campionato? Non abbiamo niente da perdere, daremo sempre tutto. Cercheremo di strappare qualche punto anche al Milan, al rientro dalla sosta, loro sono molto forti, ma anche noi al completo. La giocatrice che mi ha stupito di più? Jelencic la bestia, lei da tantissimo e fisicamente è davvero forte".