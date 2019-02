L’attaccante dell’Hellas Verona femminile Dessislava Eva Dupuy ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan della sua avventura in Italia spiegando di voler restare ancora in gialloblù: “Non ho un ruolo preciso, gioco dove mi mettono e cerco di dare il meglio di me da terzino destro o da attaccante esterno. Ovunque ci sia la possibilità di aiutare la squadra. Dalla Bulgaria a Verona? È stato un po’ per caso il mio arrivo qui. Sono davvero molto contenta dell’opportunità che si è creata, vengo da una piccola città di nome Lynchburg, da un piccolo college. Voglio semplicemente continuare a giocare a calcio con il Verona, perché è quello che mi piace. - conclude Dupuy parlando del futuro come riporta il sito del club veronese - Sono contenta di ricevere i complimenti, io sto bene dove sono ora, voglio continuare con il Verona e crescere”.