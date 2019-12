Hellas Verona-Tavagnacco, le parole dei tecnici Bonazzoli e Lugnan

Domani pomeriggio al Comunale di Tavagnacco andrà in scena un delicato scontro diretto fra le padrone di casa, ancora senza vittorie e con appena 2 punti in classifica, e l’Hellas Verona, tornato a vincere nell’ultimo turno dopo una lunga astinenza e attualmente terzultimo a quota 8. Queste le parole dei due tecnici alla vigilia.

Emiliano Bonazzoli (Hellas Verona Women): “Vogliamo dare continuità nei risultati e dobbiamo farlo sul campo del Tavagnacco. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, perché troveremo una squadra agguerrita che non avrà intenzioni di farsi sfuggire i tre punti per evitare di creare ancora più spazio tra penultima e terzultima. Il morale post Orobica sarà un fattore? Le vittorie possono dare morale al gruppo, ma poi bisogna essere bravi a trasformarle in energia positiva per dare continuità e non adagiarsi. - continua Bonazzoli come riporta il sito del club veneto - È una squadra quadrata che prende pochi gol e ha un buon gioco, la loro classifica è falsa e non rispecchia il loro avvio di campionato. Sarà compito nostro interpretare nel miglior dei modi una gara contro una squadra in cerca della prima vittoria. Su quali armi puntare? Loro hanno un buon gioco in verticale e sono molto veloci nelle ripartenze, dovremo quindi stare attenti a queste caratteristiche e in più mettere in campo tutte le nostre qualità fisiche e mentali”.

Luca Lugnan (Tavagnacco): “La squadra si è preparata bene, cercando di fare un buon lavoro e di studiare i nostri avversari. Una partita che per noi diventa fondamentale per la stagione perché vincere significherebbe abbassare la distanza dalla quota salvezza. Abbiamo questa crisi di risultati ma restiamo fiduciose. Serve maggiore attenzione sulle situazioni con palle inattive oltre al fatto che dobbiamo evitare di cadere in ingenuità. Ho chiesto alle ragazze massima concentrazione in campo – aggiunge il mister gialloblu – ma con grande serenità d’animo, perché la prestazione, fino adesso, c’è sempre stata. Aspettiamo che cambi il vento, e speriamo che sabato sia la volta buona. - conclude Lugnan come riporta il sito del club - In queste prime partite mi sono reso conto che la corsa salvezza si giocherà tra Tavagnacco, Orobica, Bari e Verona. Dobbiamo riuscire ad agganciare e superare chi ci sta davanti. Abbiamo il tempo necessario per farlo, ma ora è arrivato il momento di accelerare”.