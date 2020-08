Hellas Verona Women, trovato lo sponsor per lo stadio: si giocherà al Sinergy Stadium

La casa dell'Hellas Verona Women, da oggi, si chiama Sinergy Stadium: il Main Sponsor delle gialloblù Gruppo Sinergy è infatti diventato il title sponsor dello stadio di via Sogare, le 'mura amiche' delle gialloblù di Serie A. Un'importante novità per l'azienda scaligera attiva nella fornitura di energia elettrica e gas, che nella stagione 2020/21 non solo continuerà a scendere in campo sulle maglie delle Women, ma assumerà anche il nome dell'impianto, con la volontà di essere sempre più presente sul territorio e nella vita sportiva di Verona e del Verona. Un legame sempre più forte quello che lega Gruppo Sinergy e l'Hellas Verona, per il terzo anno al fianco della squadra gialloblù non solo maschile: una vocazione che rispecchia l'azienda stessa, da sempre contraddistinta da una importante componente femminile.

«Sinergy Stadium è un ulteriore passo nel processo di fidelizzazione tra Gruppo Sinergy e l'Hellas Verona - ha voluto sottolineare Filippo Piccoli, fondatore ed amministratore delegato di Gruppo Sinergy - un rapporto non espressamente legato allo sponsor di maglia ma una vera e propria partnership a 360° sui servizi che possiamo offrire. L'azienda è cresciuta in questi anni grazie all'accordo con Hellas Verona, quindi vogliamo che questa novità rappresenti un ulteriore positivo step, premiante per una realtà veronese come la nostra che ha dipendenti veronesi e che investe nella squadra di calcio della propria città.

Sinergy Stadium sarà la nuova casa del calcio femminile veronese, un movimento a cui guardiamo con grande attenzione, notandone le potenzialità e i margini di crescita che ha avuto in questi anni. Oggi l'Hellas Verona Women gioca in Serie A, pone le proprie basi su una storia fatta di tanti titoli e successi e, ne sono certo, questo investimento e questo accordo per dare il nome alla casa della squadra femminile sarà un ulteriore slancio per proseguire al meglio.

La componente femminile all'interno di Gruppo Sinergy ha una rilevanza importante: oggi l'80% delle nostre impiegate è composto da donne. Alcune di loro ricoprono anche ruoli di livello dirigenziale, manageriale e decisionale: su molte di loro riponiamo la nostra fiducia per le scelte e per il futuro della nostra azienda. Da amministratore delegato credo molto nella figura femminile professionale e sono sicuro che il binomio Hellas Women-Gruppo Sinergy possa essere di successo per il futuro».