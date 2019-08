Hellas W., Bonazzoli: "Aumento squadre? Bisogna fare con calma"

Il tecnico Emiliano Bonazzoli, che nella prossima stagione guiderà le Women dell’Hellas Verona nella giornata di ieri ha parlato del suo ritorno nel club scaligero soffermandosi anche l'ipotesi, confermata anche dal presidente federale Gravina, che dal prossimo anno il campionato di Serie A femminile possa avere al via un numero maggiore si squadre: “È un piacere essere di nuovo parte di questa famiglia, anche se sono passati 18 anni ricordo bene il 2001 perché era il mio primo anno in Serie A e perché ricordo i valori di questo club. - continua Bonazzoli come si legge sul sito del club - Qui ho trovato molta più organizzazione e progettazione, saranno caratteristiche che troverò anche quest’anno perché è un livello professionistico. Mi è piaciuta l’esperienza dell’anno scorso e quindi ringrazio l’Hellas per avermi dato fiducia e quindi continuare questa esperienza. Alcune volte ho visto nelle ragazze più voglia di lavorare, certe volte anche di quanta ne avevo io. È il primo anno che inizio la preparazione, mentre l’anno scorso sono arrivato a campionato in corso. All’epoca era una cosa nuova, oggi invece sento di avere più esperienza e ho trovato tanta professionalità e voglia fare le cose al meglio. Aumentare il numero di squadre in campionato? È giusto fare le cose piano piano, ma vedo che si sta andando nella giusta direzione”.