Intervistata dal sito ufficiale dell’Hellas Verona l’allenatrice della squadra femminile Sara Di Filippo ha parlato del derby contro il ChievoVerona Valpo vero e proprio scontro diretto per la salvezza: “In questi giorni ho cercato di trasmettere tranquillità alla squadra perché è ciò che serve in questo momento, con la consapevolezza però che ci andremo a giocare non solo il derby, ma anche la salvezza. Ci sono gli ingredienti per renderla una di quelle partite belle da giocare e belle da vivere, per le ragazze credo sia uno spunto per crescere. Che ci sia il Chievo o un’altra squadra non è importante, ma ci vorrà la giusta mentalità di una squadra che si salva, la giusta aggressività e la calma di una squadra che deve fare risultato. - continua Di Filippo – La gara d’andata non fa testo, ora siamo entrambe delle squadre differenti e dovremo pensare a questa sfida come una sfida a sé da giocare con attenzione e aggressività per provare a imporre il nostro gioco”.