Hellas Women, Forcinella: "Facevo il terzino, ma si correva troppo. Ohrstrom? Una sorella"

Il portiere dell'Hellas Verona Camilla Forcinella ha parlato nel corso della rubrica The Social Meeting organizzata dal club veneto di come sta vivendo questi mesi di isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus: “Studio e mi allenao assieme a tutta la squadra con i programmi del nostro preparatore atletico. Virtualmente, ma assieme. Il calcio? Ho iniziato tardi perché prima ho fatto altri sport come basket, pallavolo, ippica e nuoto. Da piccola giocavo come terzino, ma poi ci ho ripensato perché si correva troppo. - continua Forcinella – La vittoria più bella nella mia carriera finora è stato il derby contro il Valpo nella passata stagione, un derby che valeva la salvezza, una guerra che siamo riuscite a vincere 1-0 grazie al gol di Pasini. Una partita piena di emozioni e fra le più significative per me. Nazionale? A 16 anni ho ricevuto la mia prima convocazione e non mi rendevo conto di cosa volesse dire rappresentare il proprio paese. Ma quando sento l'inno chiudo gli occhi e sento il cuore battere a mille. Il mio modello? Stephanie Ohrstrom, una sorella maggiore. Quando sono arrivata a Verona lei era il portiere titolare e mi ha preso sotto la sua ala protettiva e mi ha fatto sentire il suo sostegno. Ogni volta che giochiamo contro mi scappa anche una lacrima, ma non glielo dico mai. L'ultima volta mi ha fatto i complimenti dicendomi che ero migliorata e per me è stato bello perché è un portiere fortissimo che gioca in Champions League”.