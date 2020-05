Hellas Women, Forcinella: "Un onore vestire la maglia della città che mi ha adottata"

vedi letture

Nonostante la giovane età, è una classe 2001, Camilla Forcinella vanta un'esperienza di tutto rispetto tanto da essere la titolare dell'Hellas Verona Women in questa stagione. Ai microfoni del sito ufficiale del club il portiere ha parlato della propria carriera iniziata nel 2015 quando venne aggregata per la alla prima squadra: “Quell'anno iniziai a conoscere davvero il calcio femminile da un altro punto di vista. Far parte di quella squadra fu una cosa incredibile, mi affezionai molto a Ohrstrom tanto che ancora oggi la ammiro e cerco di prendere esempio da lei come persona e come calciatrice. - continua Forcinella - Questo è il secondo anno all’Hellas Verona, ma ormai è il quinto in questa città. Non mi nascondo e dico di sentirmi un po’ veronese ormai, quindi per me è un grande stimolo vestire la maglia della città che mi ha adottata. Ho scelto di parlare della corrente stagione 2019/20 per sottolineare quanto ci stiamo trovando bene fra compagne, instaurando un gruppo veramente forte, anche se abbiamo fatto fatica a dimostrarlo in campo e questo è sicuramente uno degli aspetti da migliorare. Volevo anche evidenziare quanto sia importante avere al mio fianco Alessia Gritti, che è un portiere di lunghissima esperienza, che gioca in Serie A da tantissimo tempo e ha anche vestito la maglia della Nazionale maggiore. Lei mi ha sempre aiutata e non è una cosa scontata. Sono stata felicissima di ritrovare anche alcune calciatrici che avevo conosciuto negli anni passati o Silvia Fuselli, non più nel ruolo di compagna bensì di vice allenatrice“.