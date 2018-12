Hellas Women, Meneghini: "Un sogno rappresentare la mia città"

Il difensore dell’Hellas Verona Women Sofia Meneghini ha parlato durante la festa di natale del club esprimendo la propria felicità per poter vestire la maglia della squadra della sua città natale: “Da veronese finalmente posso rappresentare la mia città in tutto e per tutto, con la mia società e con quello che ho sempre tifato sin da bambina, ovvero l’Hellas Verona. - continua Meneghini come riporta il sito del club - Quando parliamo di maschile parliamo di un livello molto alto, noi vogliamo che anche il femminile arrivi a questo ed è importante. Questa serata è un sogno, vedere i grandi del calcio, maschile e femminile, e poter essere parte di tutto questo è davvero tanta roba”.