Hellas Women, Pachera: "Juve? Bello ricominciare così forte. La tensione non sia un freno"

vedi letture

Il tecnico dell’Hellas Verona Women Matteo Pachera ha parlato dell’avvio della stagione di Serie A che vedrà le gialloblù affrontare la Juventus campione d’Italia in carica: “Abbiamo concluso con la Juventus l’anno scorso e riprendiamo sempre con loro, sono la squadra più forte d’Italia e hanno enormi qualità. È bello ricominciare così forte, del resto dobbiamo affrontarle tutte. Juve? L’ho affrontata in campo tanti anni fa, nel maschile come nel femminile è la migliore in Italia. Penso alla nostra partita e so che ci sarà tensione da parte delle ragazze, ma è normale che ci sia e non deve essere un freno, ma una motivazione per dare il massimo. La vittoria in amichevole contro l’Inter ci ha fatto capire che anche in partite del genere possiamo fare risultato, ho vauto buone risposte dalle ragazze che hanno cercato di dimostrarmi qualcosa, ma devono sopratutto dimostrare a se stesse che sono in grado di affrontare al meglio questa stagione. Girelli? Lei non si discute. Non dico che è inutile parlarne, ma tutti sappiamo che qualità ha Cristiana. - continua Pachera ai microfoni del sito ufficiale - I colleghi in Serie A? Non conoscevo personalmente nessuno degli allenatori quando sono stato chiamato a dirigere la prima squadra, ma quando ho fatto il corso a Coverciano ho avuto modo di confrontarmi con allenatori e allenatrici già attive nel femminile e per me è stata una bella esperienza. Le ‘senatrici’ della squadra? Le giocatrici più esperte sono importantissime, a inizio anno ho parlato con loro e si sono dimostrate un esempio. Per me è un piacere averle in squadra, si allenano bene, non si lamentano e le nuove arrivate devono vederle come un traino. Quest’anno non c’è solo una Durante in più, ma un Hellas Verona diverso che vuole dare loro filo da torcere. Pasini? Io puntavo su Veronica come tutto il Verona, quindi purtroppo è un peccato che abbia avuto questo incidente. Può essere che ora cambino delle cose”.