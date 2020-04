Hellas Women, Pachera: "Speriamo di riprendere, c'è un conto in sospeso col torneo"

Attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato il tecnico dell'Hellas Women Matteo Pachera: "Il calcio è una passione che coltivo da quando ero bambino. In questo periodo di inattività mi manca molto, così come il confronto con lo staff e le ragazze. Mi manca allenare la squadra e vederla sul campo, perché per me è una cosa meravigliosa. Inoltre mi manca di sicuro l'adrenalina del pre-partita. Speriamo che questo periodo duri ancora poco, in modo da ritornare a vivere queste emozioni. Con lo staff ci sentiamo ogni settimana: con Silvia Fuselli, con Andrea Bellini, con Matthias Castiglioni. Silvia giustamente diceva che questo è un periodo in cui ci si può aggiornare e deve essere così, perché il calcio va studiato sempre. Adesso che si ha il tempo, almeno personalmente, per studiare il calcio, lo faccio, anche con lezioni online in modo tale da riordinare le idee e ripartire il meglio possibile".

Andando sulla squadra: "Le ragazze si stanno allenando da casa, sono molto coinvolte e questo è merito del Prof Andrea Bellini e di tutti i programmi d'allenamento che ha assegnato alla squadra. So che loro non vedono l'ora di ricominciare: abbiamo un conto in sospeso con il campionato, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Tutti non vediamo l'ora di ritornare in campo e poter così dimostrare che questa squadra è da Serie A".