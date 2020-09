Hellas Women, Santi: "Con l'Inter gara speciale. Ma darò il 100% per la maglia che indosso"

La centrocampista Irene Santi ha parlato a Calciohellas.it in vista della sfida contro l’Inter, club in cui ha giocato negli ultimi anni, in programma questo fine settimana: “Sono venuta a Verona perché è non volevo fare un salto nel buio, ma giocare in una società solida a livello femminile. Poi conosco tante ragazze che hanno giocato qui e si sono trovate bene e questo ha facilitato la mia scelta. L’impatto è stato positivo, tutto è andato molto bene fin dall’inizio sia con lo staff sia con le compagne. L’inizio non è stato positivo a livello di risultati, ma non c’è nulla da buttare. Il campionato è appena iniziato e alla prima giornata abbiamo incontrato la Juventus che è una delle squadre più forti e abbiamo giocato bene. Sappiamo che dobbiamo migliorare ovviamente e abbiamo i mezzi per farlo. - continua Santi – La sfida contro l’Inter non è una partita come le altre. Ma dovrò giocarla come se lo fosse anche se è la prima volta che la affronto da avversaria, lì sono cresciuta e mi sono sentita davvero professionista. Però ora indosso la maglia dell’Hellas, devo onorarla al 100% e cercherò di contribuire a conquistare dei punti. Se giocheremo concentrate e con la giusta mentalità potremo fare bene. Obiettivi? La salvezza è l’obiettivo del club e cercheremo di raggiungerla, per quanto mi riguarda spero di trovare continuità”.