Hellas Women, Tommasi: "Felici di questi primi mesi nel calcio femminile"

© foto di Matteo Bursi

Il coordinatore dell’area tecnica delll’Hellas Verona Women Zaccaria Tommasi ha parlato nel corso della cena di Natale del club della nuova avventura intrapresa nel calcio femminile dalla società: “Tutte le nuove avventure portano curiosità e imprevisti, ma sono anche ricche di novità. Arriviamo a questa Cena di Natale dopo cinque mesi importanti, perché per noi come Hellas Verona è la prima esperienza con una prima squadra femminile. Siamo molto contenti perché arriviamo da tre vittorie consecutive e soprattutto l’ultima nel derby è stata oltre alle più rosee aspettative. Si sta respirando un bel clima perché si sta creando un bel gruppo e i risultati ne sono la conseguenza. - continua Tommasi come si legge sul sito del club - Le ragazze erano molto contente di poter condividere questi auguri di Natale con la squadra maschile. Siamo felicissimi perché speriamo che questo sia il futuro. Per loro è una cosa nuova ed è stato proprio bello vedere l’aria di festa, ho visto ragazze e ragazzi, anche stranieri, parlare fra di loro. Un bel clima di festa che ha dimostrato che siamo una famiglia unica, speriamo sia l’inizio di un percorso che possa regalare tante soddisfazione e far crescere il movimento femminile grazie anche all’attenzione della parte maschile”.