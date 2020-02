vedi letture

Hellas Women, Tommasi: "Per fermare la Juve serve un'impresa. Felici di Glionna e Cantore"

Il responsabile dell’area tecnica dell’Hellas Verona Women Zaccaria Tommasi ha parlato a Tuttojuve.com della sfida alla capolista in programma questo pomeriggio: “La sconfitta contro la Roma è stata pesante, anche perché sei reti al passivo sono tante e non rispecchiamo la differenza tecnica fra le due squadre. Le ragazze si stanno allenando con impegno e serietà e quindi dal nostro punto di vista questo è molto importante. Il lavoro alla lunga porta sempre a risultati, ovvio che è superfluo dire che la partita con Juventus sarà tutt'altro che semplice. Le bianconere stanno dimostrando di essere ancora le più forti in Italia e fermarle è un’impresa difficile, ma noi dobbiamo continuare nel nostro percorso e ridurre al minimo gli errori. - continua Tommasi parlando di Glionna e Cantore, ex della gara – Sono due ragazze giovani che stanno lavorando con impegno per crescere e fare esperienza, due profili molto interessanti che faranno parlare di loro. Sono convinto che, al di là dell’emozione di giocare contro molte amiche, saranno concentrate nel dare il massimo per i colori gialloblù. . Noi stiamo cercando di portare avanti una politica di crescita di ragazze giovani perché crediamo molto nel futuro del calcio made in italy, questa nostra filosofia è stata apprezzata da un club importante come la Juve e di conseguenza ne è nata l’occasione di girarci in prestito le due ragazze. Per noi è stata sicuramente una bellissima opportunità. Per quanto ci riguarda saremo sempre ricettivi nei confronti di queste situazioni, perché convinti che siano una strada molto importante per far crescere tutto il movimento".