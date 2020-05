Hellas Women, Zanoletti: "La mia quarantena fra allenamenti e compiti da correggere"

vedi letture

Il difensore dell'Hellas Verona Women Stefania Zanoletti ha parlato sui canali ufficiali del club sia del suo periodo di isolamento sia della sua esperienza in gialloblù: “Sto bene, sto passando questi giorni con la mia famiglia e ovviamente mi alleno seguendo il programma del nostro preparatore. Inoltre preparo le video lezioni e correggo i compiti. Insegnate anche in squadra?Diciamo che un po’ per età anagrafica e un po’ per mia personalità, sento questo ruolo di responsabilità anche all’interno della squadra. Sicuramente questa cosa non mi pesa ma è uno stimolo in più, nella speranza di essere d’esempio per le più giovani nel loro percorso di crescita. Ovviamente mi manca lo spogliatoio e mi mancano le mie compagne che sono una seconda famiglia. - continua Zanoletti – Quando ho iniziato non avrei mai pensato di arrivare a vestire una maglia prestigiosa come quella dell'Hellas, questo mi rende orgogliosa perché qui c'è una grande storia sia a livello maschile sia a livello femminile. Ogni volta che indosso questa maglia sono portata a dare il meglio di me. Campionato? Purtroppo si è interrotto in una fase decisiva per noi, alla vigilia di alcuni scontri diretti per la salvezza. Resta il rammarico per non aver potuto giocarle allora, ma restiamo concentrate sperando di poter tornare in campo e raggiungere il nostro obiettivo”.