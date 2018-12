100 best female footballers: Harder, una danese sul tetto del mondo

È Pernille Harder la calciatrice più forte al mondo secondo la giuria de The Guardian. Una vittoria non senza sorprese visto che la calciatrice sarà una delle grandi assenti della prossima Coppa del Mondo visto che la sua Danimarca, vice campione d’Europa, non si è qualificata per la competizione iridata. Nonostante ciò la danese è stata, ed è, grande protagonista con la maglia del Wolfsburg dove dal 2017 ha messo a segno 23 gol in 33 presenze trascinando il club alla vittoria del campionato tedesco – dove attualmente il club della Volkswagen è primo con dieci vittorie in dieci gare – e alla finale di Champions League (persa contro il Lione). Nel 2018 a livello individuale ha collezionato invece il titolo di capocannoniere della Bundesliga, un posto della squadra tipo della Champions League e il premio di calciatrice dell’anno per la UEFA. A cuoi ora si aggiunte quest’altro riconoscimento.

“Pernille Harder è probabilmente la calciatrice più completa al mondo in questo momento”, scrive il quotidiano britannico nelle motivazioni che l’hanno portata a vincere il titolo e sarà davvero un peccato non poterla ammirare la prossima estate in Francia.