100 best female footballers: Hegerberg 3^ nonostante il Pallone d'Oro

La fresca, prima, vincitrice del Pallone d’Oro Ada Hegerberg nella classifica del The Guardian si piazza sull’ultimo gradino del podio nonostante un anno stellare che l’ha consacrata fra le migliori attaccanti del mondo. Una calciatrice non solo bella da vedere per le sue doti tecniche, ma anche per l’efficacia nelle gare che contano come in Champions League dove ha segnato ben 15 reti – sette più della più immediata inseguitrice – risultando decisiva nella finale vinta contro il Wolfsburg. 31 invece le reti totali nel 2017/18 per mettere la sua firma anche sull’ennesima vittoria nel campionato francese.

Arrivata al Lione nel 2014/15 la norvegese fin da subito ha fatto capire che attaccante di razza fosse migliorando nettamente i già ottimi numeri mostrati in Germania con la maglia del Turbine Postdam (14 reti in 33 presenze). Col Lione i gol sono 181 in 141 presenze per una media stratosferica di 1,27 gol a partita, numeri che al maschile solo Messi o Cristiano Ronaldo possono eguagliare. Con la Norvegia invece la media è di oltre un gol ogni due gare (38 in 66 presenze). Ad appena 23 anni Hegerberg è già una stella mondiale che ha già scritto il proprio nome nella storia e che punta a diventare una delle icone del movimento nonché una delle calciatrici più vincenti della storia anche se il giocare in una Nazionale sicuramente forte, ma non top al Mondo, potrebbe toglierle la gioia di vincere qualcosa anche con la Norvegia. Ai prossimi Mondiali però qualunque squadra se la troverà davanti dovrà stare molto attenta a questa ragazza letale negli ultimi 20 metri.