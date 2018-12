100 best female footballers: Vince Harder davanti a Kerr ed Hegerberg

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano britannico The Guardian in collaborazione con The Offside Rule ha pubblicato la consueta classifica delle 100 calciatrici più forti del pianeta, una graduatoria stilata da 72 giudici di 30 diversi paesi. A vincere è stata la danese Pernille Harder, attaccante del Wolfsburg, che ha battuto l’australiana Sam Kerr, in forza al Perth Glory e prima marquee player del campionato, e la norvegese Ada Hegerberg, in forza al Lione e fresca vincitrice del Pallone d’Oro. A livello di club la classifica è dominata ovviamente dal Lione che piazza ben 5 calciatrici nella top ten (oltre a Hegerberg ci sono Lucy Bronze, Eugenie Le Sommer, Amandine Henry e Wendie Renard) e ben dieci nelle prime trenta.

Le calciatrici del Lione si piazzano rispettivamente al quarto, quinto, sesto e ottavo posto con le americane Alex Morgan dell’Orlando Pride e >Megan Rapinoe del Seattle Reing, al settimo e decimo posto. Soltanto nona la vincitrice dell’anno passato Lieke Martens, olandese in forza al Barcellona. Da registrare come nella classifica delle prima 100 non vi sia alcuna calciatrice italiana.

The 100 best female footballers in the world: the top 10 is revealed https://t.co/7NAnZFNXx5 — Guardian sport (@guardian_sport) 7 dicembre 2018