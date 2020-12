100 best female footballers: Vince Harder in un podio inglese. Girelli 54^, Gama 89^

Altro riconoscimento per Pernille Harder, attaccante danese che in estate è passata dal Wolfsburg al Chelsea diventando il trasferimento più costoso nel calcio femminile. Dopo il premio di calciatrice dell'anno della UEFA e il podio nel FIFA The Best (la vincitrice si conoscerà nei prossimi giorno), l'attaccante classe '92 si aggiudica anche il primo posto nella classifica “The 100 best female footballers in the world 2020” stilata da The Guardian. Harder batte altre due calciatrici della Women's Super League, il massimo campionato inglese, come l'olandese Vivianne Miedema dell'Arsenal e Lucy Bronze del Manchester City (ma che ha vestito la maglia del Lione nella prima parte dell'anno). Fuori dal podio invece Wendie Renard, Dzsnifer Marozsan e Amandine Henry del Lione, così come la vincitrice dello scorso anno Sam Kerr solo settima. Chiudono le prime 10 Caroline Graham Hanse del Barcellona, Julie Ertz del Chicago Red Stars e Delphine Cascarino del Lione. Fra le 100 calciatrici migliori al mondo ci sono poi anche due italiane, entrambe della Juventus: l'attaccante Cristiana Girelli al 54° posto e il difensore Sara Gama all'89°

Per quanto riguarda i club sono Lione e Chelsea ad avere il maggior numero di calciatrici in lista, ben 11 a testa, seguite da Barcellona con 10 e la coppia Arsenal e PSG con 9. Il campionato più rappresentato è invece la Women's Super League inglese con 28 giocatrici, mentre la Division 1 francese ne piazza 20 e la Frauen Bundesliga 15. Crolla invece la NWSL, complice la pandemia, che passa da 29 a 13 calciatrici fra le 100 in lista. Infine la nazione con più calciatrici in classifica è la Germania, ben 13, poi Inghilterra e Francia con 10, Stati Uniti con 9 e l’Olanda con 8.