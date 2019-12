100 best female footballers: Vince l'australiana Sam Kerr. Bonansea 53^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sorpresa non è Megan Rapinoe la miglior calciatrice nella classifica pubblicata, come ogni anno, dal quotidiano inglese The Guardian in collaborazione con The Offside Rules. A vincere il riconoscimento è stata infatti Samantha Kerr, australiana neo acquisto del Chelsea, che ha conquistato la maggior parte dei 93 giudici di 44 paesi diversi interpellati. Alle spalle di Kerr si è piazzata Lucy Bronze del Lione, mentre al terzo posto c’è la neo Pallone d’Oro Rapinoe che nel 2019 ha fatto incetta di titoli e premi.

Scendendo nella classifica si nota il solito dominio del Lione che piazza cinque calciatrici nelle prime dieci posizioni (oltre a Bronze ci sono Ada Hegerberg, Amandine Henry, Wendie Renard ed Eugenie Le Sommer). Spazio anche per l’Italia nella classifica con l’attaccante azzurra della Juventus Barbara Bonansea che si piazza al 53° posto

Questa la classifica completa:

1) Sam Kerr - Chicago Red Stars

2) Lucy Bronze - Lione

3 Megan Rapinoe - Reign FC

4) Ada Hegerberg - Lione

5) Amandine Henry- Lione

6) Vivianne Miedema- Arsenal

7) Rose Lavelle- Washington Spirit

8) Pernille Harder - Wolfsburg

9) Wendie Renard - Lione

10) Eugénie Le Sommer - Lione

11) Julie Ertz - Chicago Red Stars

12) Alex Morgan - Orlando Pride

13) Dzsenifer Marozsán - Lione

14) Ellen White - Manchester City

15) Caroline Graham-Hansen- Barcelona

16) Daniëlle van de Donk - Arsenal

17) Tobin Heath - Portland Thorns

18) Crystal Dunn - North Carolina Courage

19) Lieke Martens - Barcelona

20) Sari van Veenendaal - Atlético Madrid

21) Amel Majri -Lione

22) Debinha - North Carolina Courage

23) Alex Popp - Wolfsburg

24) Christiane Endler - PSG

25) Jenni Hermoso - Barcelona

26)Marta Orlando - Pride

27) Lindsey Horan - Portland Thorns

28) Christine Sinclair - Portland Thorns

29) Becky Sauerbrunn - Utah Royals

30) Christen Press - Utah Royals

31) Saki Kumagai - Lione

32) Nikita Parris - Lione

33) Nilla Fischer - Linköping

34) Kim Little - Arsenal

35) Kosovare Asllani – Tacón/Real Mardid

36) Ewa Pajor - Wolfsburg

37) Sara Däbritz - PSG

38) Sam Mewis - North Carolina Courage

39) Fran Kirby - Chelsea

40) Yuki Nagasato - Chicago Red Stars

41) Jill Scott- Manchester City

42) Carli Lloyd - Sky Blue FC

43) Griedge Mbock -Lione

44) Hedvig Lindahl - Wolfsburg

45) Alyssa Naeher - Chicago Red Stars

46) Jackie Groenen - Manchester United

47) Steph Houghton - Manchester City

48) Irene Paredes - PSG

49) Abby Dahlkemper - North Carolina Courage

50) Sherida Spitse - Vålerenga

51) Sofia Jakobsson – Tacón/Real Madrid

52) Sara Björk Gunnarsdóttir - Wolfsburg

53) Barbara Bonansea- Juventus

54) Kadidiatou Diani - PSG

55) Asisat Oshoala - Barcelona

56) Caroline Seger - Rosengård

57) Lina Magull - Bayern Munich

58) Ji So-yun - Chelsea

59) Cristiane - São Paulo

60) Casey Short - Chicago Red Stars

61) Kelley O’Hara - Utah Royals

62) Alexia Putellas - Barcelona

63) Formiga - PSG

64) Sarah Bouhaddi - Lione

65) Denise O’Sullivan - North Carolina Courage

66) Lynn Williams - North Carolina Courage

67) Giulia Gwinn - Bayern Munich

68) Guro Reiten - Chelsea

69) Stina Blackstenius - Linköping

70) Mana Iwabuchi - INAC Kobe Leonessa

71) Mal Pugh - Washington Spirit

72) Delphine Cascarino -Lione

73) Ingrid Engen - Wolfsburg

74) Mapi León - Barcelona

75) Marie-Antoinette Katoto - PSG

76) Erin Cuthbert - Chelsea

77) Magdalena Eriksson - Chelsea

78) Beth Mead - Arsenal

79) Verónica Boquete - Utah Royals

80) Khadija Shaw - Bordeaux

81) Maren Mjelde - Chelsea

82) Fridolina Rolfö - Wolfsburg

83) Almuth Schult - Wolfsburg

84) Aubrey Bledsoe - Washington Spirit

85) Abby Erceg - North Carolina Courage

86) Sandra Paños - Barcelona

87) Jessie Fleming - UCLA Bruins

88) Ellie Carpenter - Portland Thorns

89) Beth England - Chelsea

90) Rachel Daly - Houston Dash

91) Hanna Glas - Paris Saint-Germain

92) Marta Torrejón - Barcelona

93) Yuika Sugasawa - Urawa Red Diamonds

94) Leah Williamson - Arsenal

95) Tabitha Chawinga - Jiangsu Suning

96) Jaelene Hinkle - North Carolina Courage

97) Cláudia Neto - Wolfsburg

98) Valérie Gauvin - Montpellier

99) Lena Oberdorf - Essen

100) Ludmila - Atlético Madrid