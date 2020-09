A star is born. Bugeja meraviglia col Sassuolo: due magie a 16 anni che fanno il giro del mondo

In un sabato di inizio settembre è, probabilmente, nata una stella. Il suo nome è Haley Bugeja, è nata nel 2004, e gioca nel Sassuolo. Una ragazzina maltese, pescata dagli uomini mercato emiliani – che si dimostrano lungimiranti e competenti anche a livello femminile – sull’isola in mezzo al Mediterraneo dove si era messa in mostra con il Mgarr United esordendo ad appena 14 anni nel massimo campionato femminile guadagnando nell’ultimo anno anche la convocazione nella Nazionale maggiore.

Sabato il tecnico del Sassuolo Gianpiero Piovani l’ha lanciata dal primo minuto sul campo del Napoli come esterna nel tridente con Pirone e Cambiaghi venendo ripagato da una prestazione superlativa che va oltre la doppietta messa a segno ad appena 16 anni. Il primo gol è un mix di tecnica, velocità e caparbietà con quattro avversarie saltate in dribbling prima di depositare in rete il pallone. Il secondo un pezzo di bravura di una calciatrice che sente la porta e piazza il pallone, dopo una sterzata, sotto l’incrocio dei pali con una parabola che ricorda le grandi campionesse. Ma è stata tutta la prestazione, durata 69 minuti, della giovane maltese a stupire e conquistare tutti gli addetti ai lavori. Una stella è nata e sotto la guida di Piovani non può far altro che crescere e continuare a stupire. E si spera possa farlo a lungo nella nostra Serie A visto che le sue due magie stanno già facendo il giro del Mondo.