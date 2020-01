© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nazionale femminile cinese è sbarcata in Australia, dove si giocheranno le gare del torneo di qualificazione a Tokyo 2020 previste a Wuhan prima dell’epidemia di Coronavirus che ha colpito la città provocando oltre 100 mori, venendo immediatamente messa in quarantena in un hotel di Brisbane. Lo comunica l’ABC spiegando che le calciatrici e lo staff sono state collaborative e che si tratta di una misura precauzionale visto che nessuna mostrava i sintomi della malattia.