Gazzetta dello Sport sulla A femminile: “C’è un piano per la ripartenza”

vedi letture

“C'è un piano per la ripartenza. Da metà luglio gli ultimi sei turni”, così la Gazzetta dello Sport parla delle ipotesi per portare a termine la Serie A femminile iniziando a giocare in estate inoltrata. Campionato, con anche qui il nodo protocollo sanitario da risolvere, e non solo perché il ministro Spadafora nella giornata di ieri ha riaperto al professionismo, un tema molto sentito da Gama e compagne.