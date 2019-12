© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata del Gran Galà del Calcio dell'AIC è stata premiato il miglior undici del calcio femminile relativo alla scorsa stagione. Una formazione che è praticamente l'undici della Nazionale azzurra vista all'ultimo Mondiale con l'eccezione di Elena Linari, che milita in Spagna, e - a sorpresa - di Cristiana Girelli. Domina la Juventus con sei atlete premiate, segue la Fiorentina con due e poi Roma e Milan con una e mezza visto che Manuela Giugliano ha giocato nella passata stagione in rossonero per poi passare in giallorosso. Questo l'undici schierato con il 4-3-3:

Laura Giuliani; Alia Guagni, Sara Gama, Cecilia Salvai, Elisa Bartoli; Aurora Galli, Manuela Giugliano, Valentina Cernoia; Valentina Giacinti, Ilaria Mauro, Barbara Bonansea.