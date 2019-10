Il calcio non è per signorine? Gama e Bertolini rispondono a Petrachi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Il calcio non è uno sport per signorine". Una frase che da Guido Ara – il primo che la pronunciò per primo 110 anni fa – a oggi è stata ripetuta più e più volte, quasi diventando uno slogan, ma che negli ultimi anni con la crescita del movimento femminile è suonata sempre più stonata non solo alle orecchie delle calciatrici e delle allenatrici, ma anche a tanti addetti ai lavori, senza però che venisse cancellata dal corollario di frasi fatte che appartengono al mondo del calcio.

L’ultimo a pronunciarla (aggiungendo un carico da 90 come "non è danza classica”) è stato il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi dopo il pareggio interno contro il Cagliari. Una frase stonata a cui nella giornata di oggi hanno risposto la ct dell’Italia Milena Bertolini e il capitano azzurro Sara Gama nella conferenza stampa che precede la sfida di domani contro la Bosnia Erzegovina.

La reazione delle azzurre - “Questa frase è del 1909 e l’ha pronunciata Guido Ara, sono passati 110 anni e credo che dovremmo andare avanti. - esordisce la ct - È un modo di pensare un po' primitivo visto che la società si è evoluta nel frattempo. Quello di Petrachi però è il pensiero medio degli italiani che verso le donne che fanno calcio”.

“Petrachi ha fatto un’uscita molto infelice e glielo stanno facendo notare tutti. - spiega Gama – Il linguaggio plasma la realtà e forse queste sue parole non rispecchiano il suo pensiero, ma le parole sono importanti e queste uscite dimostrano che, per quanto cerchiamo di progredire, per il cambio culturale serve ancora tempo. La sua è stata un’uscita tanto infelice quanto sbagliata”.