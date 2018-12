Not here to dance. Hegerberg racconta il suo Pallone d'Oro

In un lungo articolo intitolato Not here to dance apparso su The Players’ Tribune la vincitrice del primo Pallone d’Oro femminile Ada Hegerberg ha raccontato la “notte più grande dell’intera vita” ovvero la sera della consegna del prestigioso riconoscimento da parte di France Football tornando indietro con la memoria ai primi passi nel mondo del calcio e sulla battuta malriuscita e fuori luogo del presentatore Martin Solveig, la ormai famosa “sai twekare”. Un articolo denso di contenuti dove ricorre spesso la parola rispetto e dove traspare la parte più umana della calciatrice più forte al mondo. Questi alcuni tra gli stralci più interessanti:

“Questa è la storia della più grande notte della mia intera vita. Il momento della cerimonia del Pallone d’Oro che non dimenticherò mai neanche dovessi vivere per 200 anni e che nulla ha che fare con la danza, ma tutto ha a che fare con il rispetto. E con Roberto Carlos, Kylian Mbappé e Mario Balotelli. Una storia che in realtà inizia due settimane prima quando uno degli assistenti del Lione mi chiese se sapevo tenere un segreto e poi mi annunciò che avrei vinto il Pallone d’Oro, il primo Pallone d’Oro femminile. Inizia a piangere e ridere allo stesso tempo, ma il segreto durò appena 10 minuti poiché chiamai i miei genitori che erano con mia sorella Andrine (centrocampista del PSG NdR) a cui raccontai quanto mi avevano detto. Mia madre iniziò a piangere, mentre mio padre inizio a scuotere la testa incredulo. Per due settimane ho dormito a malapena, ma quando mi allenavo dimenticavo tutto ed è questo il bello del calcio. Qualunque cosa stia succedendo nella tua vita quando scendi in campo e hai la palla fra i piedi dimentichi tutto”.

“Ripensi alla bambina del piccolo villaggio norvegese, nata e cresciuta in una famiglia che respirava calcio, sia mia madre sia mio padre erano allenatori, mia sorella più grande una calciatrice. Io avevo due anni in meno di lei ed ero l’unica a guardare con i miei libri e la mia bibita perché non volevo avere nulla a che fare con tutto questo. Mia sorella era il capitano della squadra maschile e mia madre l’allenatrice e questo è il bello di crescere in un paesino di 7mila persone in mezzo al nulla, c’era vero senso di uguaglianza e il calcio non era per ragazzi o ragazze, ma era solo calcio. Quando mi chiesero se avrei seguito le orme di mia sorella, risposi che no, io avrei fatto un lavoro vero. Poi quando ho iniziato a giocare mi sono innamorata del calcio e non volevo giocare solo per divertirmi, ma per essere la migliore, essere come Thierry Henry”.

“Dei soldi non mi importava, mi interessava solo la passione per il calcio e ogni volta che perdevamo mi mettevo a piangere mentre correvo con la mia bici per tornare a casa, anche se era solo un gioco per bambini. Non mi importava per me contava. E quello che voglio dire alle ragazze che leggono questo articolo è che non deve perdere la passione, il fuoco, perché se hai grandi sogni allora sai che arriverai in alto. Il talento però da solo non basta, devi allenarti duro come gli uomini per arrivare al top, ma con molto meno denaro”.

“Potrei parlare per ore di uguaglianza, di cosa bisogna fare per cambiare il calcio e la società nel suo complesso, ma alla fine tutto riguarda il rispetto. Non mi sono mai vista come una calciatrice, non quando ho iniziato nel mio villaggio norvegese, non in Germania e non quando sono arrivata al Lione. Noi lavoriamo duro come un calciatore, punto. Passiamo attraverso le stesse esperienze e le stesse angosce. Facciamo gli stessi sacrifici. Lasciamo le nostre famiglie alle spalle anche per inseguire i nostri sogni. Per questo si tratta semplicemente di rispetto. Sono stata molto fortunata a firmare con l'Olympique Lyonnais, dove le squadre maschili e femminili sono trattate alla pari grazie alla visione del presidente Aulas che ha investito tanto ottenendo risultati a livello mondiale come le sette calciatrici su 15 totali candidate al Pallone d’Oro”.

“La cerimonia del Pallone d’Oro è stata molto più grande di me, non era il mio momento, ma il nostro momento, quello di tutto il calcio femminile. Questo è il motivo per cui non ho potuto dormire la notte. Questo è il motivo per cui il mio cuore mi batteva fuori dal petto quando sono arrivato alla cerimonia. Ma poi è successo qualcosa di incredibile, che ricorderò per 200 anni. Mi sono alzata per ricevere il premio, tutto era calmo, tutto era caldo, tutto era perfetto. Ho guardato la folla e ho visto tanti giocatori fantastici, il calcio maschile e femminile erano fianco a fianco ed era incredibile. Non lascerò che sia rovinato da uno stupido scherzo di un presentatore. Non l'ha rovinato in questo momento. Non lo rovina nella mia memoria. La parte migliore è stata che quando sono tornato al mio posto, non sapevo cosa fare con il trofeo e non volevo semplicemente tenerlo in grembo per il resto della cerimonia. Così l’ho messo sotto la mia sedia e all’improvviso Roberto Carlos mi dice che il Pallone d’Oro non poteva essere appoggiato a terra e così l’ha preso e lo ha tenuto in braccio come un bambino, per proteggerlo. Pensavo fosse un sogno”.

“Alla fine abbiamo fatto la foto tutti assieme: io, Luka Modric e Kylian Mbappé. Ridevamo, scherzavamo e non c’era nulla di meglio. È stata la notte più fantastica della mia vita. A Mbappé ho detto che doveva migliorare con l’inglese visto che il prossimo anno riceverà il Pallone d’Oro. E tutti hanno riso. Ho ricevuto tantissimi messaggio, pensavo che il cellulare esplodesse. Mi ha scritto anche Mario Balotelli per congratularsi ed è stata una bella sorpresa”.

“Dopo la cerimonia e le foto con la mia famiglia abbiamo cercato un posto dove mangiare, c’era solo un ristorante iraniano aperto con un tipo che cantava a squarciagola canzoni pop di quel paese. E noi che mangiavamo kebab e riso ridendo e ricordando tante cose senza essere disturbati da nessuno. A un certo punto uno dei camerieri ci ha chiesto cosa c’era dentro la scatola che avevo con me e mia madre gli disse che era il Pallone d’Oro. Abbiamo aperto la scatola e fatto foto con tutti nel ristorante, una scena particolare con norvegesi, iraniani e parigini, un cantante felice e il Pallone d’Oro. Se può succedere a me, può capitare a chiunque. Quindi no, mi dispiace dirlo, non posso twerkare. Ma se mi prendi nella serata giusta e accendi la perfetta canzone pop iraniana allora posso far cantare il mio cuore. E posso anche giocare un po' a calcio”.