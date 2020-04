#PlayersTogether: anche le calciatrici della Nazionale inglese aderiscono all'iniziativa

Attraverso un comunicato ufficiale la Nazionale femminile inglese ha fatto sapere di aver deciso di aiutare il servizio sanitario nazionali (NHS) in lotta contro l'emergenza Coronavirus con una donazione a #PlayersTogether, la raccolta fondi lanciata dai calciatori della Premier League: “La nazionale maggiore inglese femminile, anche nota come Lionesses, ha discusso sul modo migliore con cui poter offrire il nostro supporto al NHS e a tutto il suo staff in prima linea nelle scorse settimane. - si legge nella nota - La squadra dopo essere venuta a conoscenza della creazione del fondo #PlayersTogether da parte dei calciatori della Premier League e la possibilità di poter aiutare oltre 150 enti della NHS ha deciso all'unanimità di fare una donazione collettiva per sostenere il servizio sanitario nazionale. State a casa. Proteggete il NHS. Salvate vite”.