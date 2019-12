© foto di Imago/Image Sport

La prestigiosa rivista statunitense Time nella giornata di oggi ha annunciato non solo il nome della persona dell'anno andato quest'anno all'attivista svedese Greta Thunberg, anima del Fridays for Future, ma anche quello dell'atleta dell'anno. Un riconoscimento quest'ultimo che non è andato a una singola atleta, ma a tutta la Nazionale statunitense di calcio.

Un riconoscimento non solo per la vittoria della Coppa del Mondo – quasi scontata alla vigilia del torneo francese -, ma per il valore sociale e per le battaglie portate avanti da tutta la squadra al fianco delle due calciatrici più rappresentative come Megan Rapinoe e Alex Morgan: battaglie che vanno dal contrasto al razzismo e sessismo, fino a quella per l’equità salariale e di trattamento. La squadra USA “è diventata un'ossessione nazionale, suscitando nelle donne e negli uomini americani non facili sentimenti di patriottismo che derivano dallo sventolare una bandiera. - si legge fra le motivazioni – ma una maggiore presa di coscienza collettiva sulle battaglie che queste atlete portano avanti a nome di tutte del donne, calciatrici e non”.