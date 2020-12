Uniche, a gennaio in onda la docu-serie che racconta le protagoniste della Serie A

Il nuovo anno regalerà a tutti gli appassionati - e non solo - una piacevole sorpresa. È infatti tutto pronto per l’uscita di ‘UNICHE’, la docu-serie in 6 puntate, prodotta da TIMVISION e Freeda con la collaborazione della Divisione Calcio Femminile della FIGC, che racconta la vita quotidiana e le emozioni delle calciatrici della Serie A TIMVISION. Tante storie individuali di affermazione personale, di leadership, di rivincita e aspirazione che, come nelle migliori squadre, si intrecciano tra loro per descrivere la grande storia del calcio femminile.

La trama della docu-serie, disponibile da gennaio in esclusiva sulla TV di TIM, trascende dal puro gesto atletico per celebrare il senso di appartenenza e i valori più universali dello sport: al centro del racconto ci sono le atlete, che puntata dopo puntata accompagnano gli spettatori nel dietro le quinte del movimento, salito alla ribalta in Italia soprattutto grazie alle imprese della Nazionale durante i Mondiali del 2019.

Il racconto seguirà la preparazione estiva delle squadre, dagli allenamenti al calcio d’inizio del campionato fino ad arrivare alle convocazioni della Nazionale maggiore, momento in cui troveranno compimento gran parte delle ambizioni delle calciatrici. Tanti gli aneddoti legati alla quotidianità e alle dinamiche di gruppo, utili per raccontare le protagoniste di una svolta epocale che porterà nel 2022 al professionismo.

Nel corso della docu-serie verranno coinvolte tutte le 12 società della Serie A TIMVISION, con l’obiettivo di raccontare ogni realtà, dalla più piccola alla più strutturata. Ne esce fuori un racconto sfaccettato, che descrive gli sforzi e i sacrifici di un gruppo di donne che ha lottato contro diffidenza, ostacoli e pregiudizi, per affermare che il calcio non conosce genere. ‘UNICHE’ è una straordinaria storia di riscatto che incarna l’essenza più autentica dello sport.