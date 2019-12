IFFHS, la formazione del 2019: dominano USA e Lione. C’è Sembrant

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ha reso nota la squadra femminile dell’anno votata dai membri di 90 paesi appartenenti all’organizzazione. A dominare la formazione sono gli Stati Uniti, freschi del titolo Mondiale conquistato in Francia, e il Lione, per la sesta volta - quarta di fila - campione d’Europa, che piazzano cinque calciatrici. Fra le 22 prescelte spiccano le lionesi Lucy Bronze, Wendie Renard, Dzenifer Marozsan e la statunitense Alex Morgan che per la terza volta di fila entrano nel miglior undici dell’anno. La più votata invece è Megan Rapinoe, vincitrice in questa stagione – oltre che della Coppa del Mondo – di miglior calciatrice e capocannoniere del Mondiale, Best FIFA Women's Player e Pallone d’Oro. Presente, fra le riserve, anche la juventina Linda Sembrant.

Questa la formazione schierata con il 4-3-3:

Sari Van Veenendaal (Olanda/Arsenal/Atletico Madrid) 54%; Lucy Bronze (Inghilterra/Lione) 76%, Wendie Renard (Francia/Lione) 56%, Julie Ertz (Usa/Red Stars Chicago) 34%, Crystal Dunn (USA/Nc Courage) 26%; Amadine Henry (Francia/Lione) 40%, Rose Levelle (USA/Washington Spirit) 48%; Dzenifer Marozsan (Germania/Lione) 46%; Megan Rapinoe (USA/Seattle Reign) 82%, Ada Hegerberg (Norvegia/Lione) 30%, Alex Morgan (USA/Orlando Pride) 62%.

In panchina: Sarah Bouhaddi (Francia/Lione) 12%, Kelley O’Hara (USA/Utah Royals) 22%, Nilla Fischer (Svezia/Wolfsburg) 24%, Linda Sembrant (Svezia/Montpellier/Juventus) 14%, Amel Majri (Francia/Lione) 14%, Sherida Spitse (Olanda/valerenga) 12%, Kosovare Asslani (Svezia/Linkopings/Real Madrid) 14%, Pernille Harder (Danimarca/Wolfsburg) 22%, Marta (Brazile/Orlando Pride) 22%, Ellen White (Inghilterra/Birmingham City/ Manchester City) 22%, Lieke Martens (Olanda/Barcellona) 26%.

Allenatrice: Jill Ellis (USA) 55%.